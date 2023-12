Tunisia: 22 certificati di origine per export prodotti chimici e alimentari in Camerun e Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha concesso 22 certificati di origine nel quadro dell'Accordo continentale africano di libero scambio (Zlecaf) per l'esportazione di prodotti chimici e industrie alimentari verso Camerun e Tanzania, secondo quanto confermato oggi dal vicedirettore del dipartimento per la Cooperazione con i Paesi e le organizzazioni africane del ministero del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni, Fakhri Bouziane. "Il certificato d'origine, considerato elemento essenziale per l'effettiva entrata in vigore dell'accordo, consentirà alle istituzioni esportatrici di beneficiare della riduzione dei dazi doganali, che saranno cancellati a partire dal primo gennaio 2026", ha spiegato Bouziane durante il suo intervento all'ottava riunione delle "Mattine d'esportazione sugli accordi Zlekaf e il mercato comune per l'Africa orientale e meridionale (Comesa): realtà e nuovi orizzonti per le esportazioni tunisine". Attualmente, secondo lo stesso funzionario, le norme sull'origine coprono l'87,7 per cento delle tasse in Tunisia, sottolineando che i settori che non sono completamente coperti da tali norme sono i tessili, l'abbigliamento, le automobili, i trattori e il resto dei mezzi di trasporto terrestre, compresi parti e accessori. La Tunisia, che ha aderito all'iniziativa Targeted trade, lanciata dal segretariato generale della Zlecaf il 7 ottobre 2022, è tra i primi otto Paesi africani, insieme a Egitto, Ghana, Camerun, Ruanda, Kenya, Tanzania e Isole Mauritius, che si preparano a lanciare Zlecaf nell'ambito della suddetta iniziativa. Shawqi al Jabali, capo del dipartimento per il rafforzamento della capacità doganale e la formazione presso il segretariato generale Zlecaf, ha confermato che l'attuazione dell'accordo sarà complessa, tenendo conto del gran numero e delle diverse fasi di sviluppo economico degli Stati membri. Al Jabali ha sottolineato inoltre la necessità di colmare le lacune nell'informazione commerciale e di collaborare con il settore privato per garantire il successo dell'accordo in questione. (segue) (Tut)