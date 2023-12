Tunisia: 22 certificati di origine per export prodotti chimici e alimentari in Camerun e Tanzania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione, sono stati presentati una serie di strumenti pratici nel quadro dell'accordo Zlecaf, come il sistema africano di pagamenti e regolamenti, la guida alle regole di origine per l'attivazione dell'accordo e il meccanismo di notifica, monitoraggio ed eliminazione delle barriere non tariffarie nell'area di libero scambio continentale africana. L'accordo mira ad eliminare le barriere commerciali, stimolare il commercio tra i Paesi africani e sviluppare l'interscambio di prodotti a valore aggiunto in tutti i settori dell'economia, oltre a incoraggiare l'industrializzazione, creare opportunità di lavoro e investimenti, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'Africa nel medio e lungo termine. Il potenziale non ancora sfruttato dell'Africa è stimato a circa 1,2 miliardi di dollari. Le opportunità di esportazione non sfruttate sono localizzate per il 61 per cento in Nord Africa (754 milioni di dollari), 22 per cento in Africa occidentale (270 milioni di dinari) e 8 per cento nell'Africa orientale (94 milioni di dollari). L'accordo Zlecaf è entrato in vigore nel maggio 2019. (Tut)