20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEore 12 L'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'inaugurazione di Artigiano in Fiera,Fiera Milano Rho, area Tunisia padiglione 5 (ore 12)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali all'evento Avis Lombardia di Stradella (Pavia).Teatro Sociale, via Faravelli, 2 - Stradella/PV (ore 10)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'evento "Io non ho paura, fare rete contro la violenza di genere".Fondazione Adolescere, viale Repubblica, 25 - Voghera/PV (ore 14:30)VARIECongresso cittadino di Fratelli d’ItaliaConfcommercio, corso Venezia, 49 (ore 9)Seconda giornata della Scuola di formazione politica “Carlo Rosselli” Siamo Europei di Azione. Intervengono, tra gli altri: Matteo Richetti;, capogruppo di Azione alla Camera; Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione;Enrico Mentana, direttore del TgLa7 ed editore di Open.Museo Mille Miglia, Viale della Bornata, 123, Sant'Eufemia della Fonte BS (ore 9)"Una nuova alleanza educativa", seconda tappa del nuovo percorso sul territorio delle Acli, "Famiglia e stili di vita".Villa Gallia, via Borgovico, 154 Villa Gallia/ Co(ore 9:30)Incontro "Vogliamo giocare? Diritto allo Sport a Milano" proposto e organizzato da Alleanza Verdi Sinistra sul mondo dello sport.Tempio del Tempo Perduto, via Luigi Nono, 9/7 (ore 9:30)Promessa Democratica promuove la giornata di confronto "La parola Pace. L'utopia che deve farsi realtà". È presente la segretaria nazionale del Partito demcoratico, Elly Schlein.Fondazione Feltrinelli, via Pasubio, 5 (ore 10)Il vice sindaco Francesco Vassallo e la consigliera delegata alle infrastrutture e metrotranvie Daniela Caputo insieme all'amministratore delegato di Milano Serravalle - Milano Tangenziali Pietro Boiardi intervengono all'inaugurazione della nuova viabilità denominata S.P. 306 (ex S.P. 46 "Rho-Monza") tra i Comuni di Paderno Dugnano, Bollate, Cormano e Novate milanese.Accesso dalla rotatoria di Via IV novembre posta al confine tra i Comuni di Bollate e Novate milanese (ore 10)Presentazione del libro "Gran Teatro Italia" di Alberto Mattioli.Teatro Donizetti, Ridotto Gavazzeni Piazza Cavour, 15 Bergamo (ore 10)Inaugurazione del vigneto biodiverso, una collezione di sistemi di allevamento e di vitigni resistenti che raccontano il rapporto storico agrario con questa pianta dalle qualità uniche.sezione di Astino dell'Orto botanico, via dell'Allegrezza, angolo via Astino/Bg (ore 11:30)Evento finale della ventunesima edizione del Premio Costruiamo il Futuro Lecco, Monza e Brianza. Oltre al presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi, intervengono Al Bano e il senatore Adriano Galliani.Acquamore Merate/Lc (ore 15)Ls Scala celebra il 100° compleanno di Maria Callas con la presentazione di tre libri e la proiezione di un documentario.Teatro alla Scala, ridotto dei palchi (ore 16)Incontro letterario intitolato "Il cambiamento possibile. La mia vita, da fabbricante d'armi a sminatore" con Vito Alfieri Fontana, ingegnere elettrotecnico e Antonio Sanfrancesco, giornalista di Famiglia Cristiana; autori del libro "Ero l'uomo della guerra" (ed.Laterza, 2023). Modera la giornalista Costanza Cavalli. Evento realizzato in collaborazione con l'Associazione Regionale Pugliesi di Milano.Refettorio Ambrosiano, Piazza Greco, 11 (ore 18) (Rem)