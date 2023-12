Giubileo: stretta sui cantieri a Roma, il conto alla rovescia sotto l’albero di Natale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’occasione è stata la firma dell’accordo tra amministrazione, sindacati e categorie per imprimere una stretta ai tempi dei cantieri giubilari, perché si proceda a lavorare, notte e giorno, sette giorni su sette, almeno nei tre principali: la pedonalizzazione di piazza Pia, con il relativo sottopasso per i veicoli, tra Castel Sant’Angelo e il Vaticano; la riqualificazione di piazza dei Cinquecento e dell’area attorno alla stazione Termini; la ristrutturazione del Ponte di Ferro in zona Ostiense. Nella prossima settimana è previsto un incontro per avviare i lavori notturni a piazza Pia già da lunedì 11 dicembre. E non si esclude, a quanto filtra da più parti, che entro fine anno i cantieri possano essere aperti 24 ore su 24 anche a Ostiense. Al momento non è prevista alcuna modifica su piazza dei Cinquecento ma mai dire mai. Perché i cantieri che sono stati aperti, almeno quelli, bisogna chiuderli prima dell’apertura della Porta Santa. Con buona pace dei tanti che stanno ancora in fase di decollo e rischiano di esser rinviati alla prossima amministrazione (dalla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio alla riqualificazione delle stazioni, dal piano parcheggi per i bus turistici allo svincolo autostradale di Tor Vergata, a ridosso proprio di quell’area in cui avrebbe dovuto andare Expo ma dove sicuramente si terranno almeno un paio di eventi giubilari, la giornata dei giovani e quella dei lavoratori). (segue) (Rer)