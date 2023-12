Sicurezza: Piantedosi, vogliamo restituire dignità a tutte comunità ferite Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi in corso a Caivano rappresentano "un esempio virtuoso, che non sarà l’unico, di un più ampio progetto di sostenibilità urbana”. A dirlo è stato affermato il ministro dell’Interno. Matteo Piantedosi, nel suo intervento in occasione della convention annuale della Fondazione Guido Carli, in corso alla Camera dei Deputati. “Perseguiamo l’obiettivo di restituire dignità a tutte le comunità ferite del Paese, cercando di favorire una crescita che coniughi educazione, legalità, decoro e coesione sociale”, ha aggiunto.(Rin)