Medio Oriente: Israele vuole trovare e uccidere leader di Hamas in Libano, Turchia e Qatar

- I servizi di intelligence israeliani si stanno preparando a dare la caccia e uccidere i leader di Hamas in tutto il mondo, una volta che sarà conclusa la guerra nella Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato alle agenzie di intelligence di preparare un piano per dare la caccia ai leader di Hamas che si trovano in Libano, in Turchia e in Qatar. La decisione è stata anticipata dallo stesso premier durante un discorso alla nazione, il 22 novembre scorso. “Ho chiesto al Mossad di agire contro i leader di Hamas, ovunque si trovino”, ha detto. Secondo le fonti, Israele statebbe già lavorando per catturare e uccidere la leadership del movimento islamista nella Striscia di Gaza. (Was)