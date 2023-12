Imprese: Urso, riforma Fondo Garanzia riconosce valore Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Una riforma importante, significativa, che riconosce il valore delle Piccole e medie imprese, asse portante del nostro sistema produttivo. Ringrazio il presidente e i senatori della commissione Bilancio per il sostegno alla riforma del Fondo di garanzia e il sottosegretario Massimo Bitonci che si è confrontato con la rappresentanza delle imprese nella fase preparatoria". È quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito all’approvazione di stasera dell’emendamento relatori al decreto legge Anticipi in commissione Bilancio al Senato. "Il Fondo rappresenta - ha aggiunto Urso - uno strumento essenziale per favorire l’accesso al credito in una fase in cui, con l’incremento dei tassi, si intravede una stretta creditizia per le aziende più fragili. Grazie a questa norma, nel corso del 2024 potremo garantire nuovi finanziamenti per 55 miliardi, mantenendo un importo massimo di 5 milioni e significative percentuali di copertura. L’emendamento introduce anche condizioni ottimali per le microimprese, con garanzia all’80 per cento per operazioni fino a 80.000 euro tramite confidi. Il Fondo viene esteso anche al terzo settore e, pur mantenendo il focus sulle piccole e medie imprese, potrà garantire anche quelle con meno di 500 dipendenti. Viene infine istituzionalizzato un tavolo di confronto permanente tra Mimit, ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazioni regionali e gli stakeholders”. (Rin)