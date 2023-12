Turismo: Paolo Barletta (Arsenale) tra gli imprenditori della task force permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Roma, presso la sala della Regina della Camera dei deputati, la Fondazione Guido Carli ha presentato “Sostenibili Futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo”. Nel corso della convention una task force di imprenditori e top manager ha offerto concretamente aiuto al governo sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale con idee, visioni e progetti per il futuro dell’Italia. Paolo Barletta, Ceo del gruppo Arsenale e imprenditore nel turismo di lusso, ha commentato a margine della convention: “È un grande onore far parte di questa task force permanente dei Sostenibili futuri e di aiutare il Governo e i decision maker con idee e progetti che trovano pieno riscontro con i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il turismo è un settore in cui la sostenibilità ha impatti trasversali su tutte queste macro aree. Non è un segreto come negli ultimi anni post pandemia il turismo sia cambiato e continui ad evolvere, dopo le forti contrazioni, oggi è di nuovo in crescita. Abbiamo una grande occasione per essere protagonisti, l’Italia è il Paese più bello e richiesto al mondo e non può non essere sul podio dei paesi più visitati. Lo dobbiamo ai nostri padri fondatori e soprattutto ai nostri nipoti. Essere italiani è un privilegio, personalmente lo considero un motivo di enorme orgoglio. Noi dobbiamo assicurarci di valorizzare il made in Italy nel mondo, il nostro più grande patrimonio e il Turismo è lo strumento più potente per promuovere l’Italia e la nostra cultura”. (segue) (Rin)