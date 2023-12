Turismo: Paolo Barletta (Arsenale) tra gli imprenditori della task force permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barletta ha poi proseguito: “Servono strutture ricettive all’avanguardia, collegamenti efficienti, serve essere attraenti verso una fascia di turisti trasversale con un’offerta recettiva moderna e al passo con i tempi. Se parliamo del solo segmento leisure, il punto non è solo avere alberghi di qualità, ma anche condizioni e servizi che rendano la vacanza qualcosa di memorabile. Su questo l’Italia ha ancora un grande lavoro da fare perchè ci eravamo un po’ adagiati sul fatto che i turisti sarebbero venuti comunque. Ora più che mai non possiamo più darlo per scontato e dobbiamo dare loro una esperienza eccezionale, per far sì che continuino a tornare. Soprattutto in un mondo dove alcuni paesi puntano enormi risorse per attrarre i flussi turistici mondiali". L’esempio di Expo 2030 assegnata a Riyadh è evidente della grande competizione presente oggi e di quanto sia importanti poter giocare bene le carte dell’Italia e dell’Italianità, asset difficilmente trasportabili o replicabili nonostante tutte le risorse economiche che altri paesi possono avere a disposizione. In questa direzione va il nostro treno Orient Express La Dolce Vita, che Arsenale sta realizzando in collaborazione con Trenitalia, Fondazione FS e con il brand Orient Express. Vogliamo portare in Italia e nel mondo le nostre crociere su rotaia ed essere il primo gruppo Italiano a giocare un ruolo da vero protagonista nel turismo mondiale”. Per l'imprenditore, dunque, "dobbiamo mettere in campo una visione di medio lungo termine che proietti l’Italia tra i primi paesi al mondo nel turismo nei prossimi 10 o 20 anni. Le idee possono essere bellissime, ma senza le giuste sinergie tra parte privata e pubblica, senza la giusta programmazione, formazione e accesso al finanziamento diventa difficile la messa a terra di qualsiasi idea o progetto, non solo nel turismo. Siamo qui dunque a confrontarci tra imprenditori e Istituzioni per proporre soluzioni che favoriscano lo sviluppo di tanti settori strategici per il nostro paese. L’asse pubblico privato mai come oggi è la chiave del successo dell’Italia e degli Italiani”. (Rin)