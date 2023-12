Medio Oriente: portavoce Protezione civile Gaza, "Israele ha commesso una carneficina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della Protezione civile nella Striscia di Gaza, Mahmoud Basal, ha affermato che l'attacco di oggi delle Forze di difesa israeliane (Idf) si è concentrato nel “mirare case e mezzi di trasporto”. Lo ha dichiarato Basal in un’intervista all’emittente panaraba satellitare “Al Jazeera”, in cui ha affermato che le Idf avrebbero commesso una “vera carneficina” nel quartiere palestinese di Shujaiya “causando la morte di circa 10 persone”. Ha aggiunto che “cinque cittadini palestinesi sono stati uccisi in un raid lungo la via Salah al Din (la principale strada di Gaza, ndr) nonostante avessero una bandiera bianca”. “Chiediamo l'ingresso di squadre della Protezione civile araba a Gaza perché non abbiamo ricevuto alcun tipo di aiuto durante la tregua”, ha concluso il portavoce.(Res)