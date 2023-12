Medio Oriente: Libia, rilasciati quattro membri di Hamas dopo sette anni di detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libiche hanno rilasciato quattro membri del movimento islamista palestinese Hamas, dopo sette anni di detenzione nel Paese nordafricano. Secondo quanto riferito da fonti locali ad "Agenzia Nova", gli ex detenuti sono stati trasportati questa mattina con un aereo privato turco a Istanbul, in Turchia. Ankara "ha svolto un importante ruolo di mediazione per il rilascio degli otto membri di Hamas", hanno aggiunto le stesse fonti, spiegando che "la questione è stata discussa dopo l'inizio della guerra" tra Israele e il gruppo islamista nella Striscia di Gaza. Gli uomini erano detenuti in Libia dal 2016, dopo che l'allora Servizio di deterrenza per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata li aveva arrestati con l'accusa di aver trasportato armi dalla Libia a Gaza. (Lit)