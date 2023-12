Natale: Battaglia (Pd), eventi diffusi dal centro alle periferie, Roma palcoscenico unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma quest'anno ci saranno "un Natale e un capodanno diffusi, con eventi che arriveranno nelle periferie e coinvolgeranno tutte le romane e i romani". E' quanto si legge in una nota della consigliera capitolina del Pd, Erica Battaglia. "Vogliamo che gli appuntamenti delle prossime festività siano inclusivi e per tutti, davvero per tutti - spiega -. Insieme a Capodarte, la programmazione culturale delle feste per grandi e piccoli, quest'anno ci saranno nuove proposte per i romani e per i turisti che sceglieranno di trascorrere le feste nella Capitale. Ostia, Torre Maura, piazza San Giovanni Bosco e Casal dei Pazzi saranno protagonisti di eventi speciali. E' una scelta che guarda a Roma come a un palcoscenico unico - aggiunge -, in cui tutti finalmente sono chiamati a partecipare e a vivere le feste insieme"- (Com)