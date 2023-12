Medio Oriente: da Usa pressioni su Israele per estendere la tregua a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno premendo sulle controparti israeliane per estendere nuovamente la pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, in collaborazione con i governi di Egitto e Qatar. Un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale ha riferito al “Wall Street Journal” che finora Hamas “non ha messo a disposizione una lista di ostaggi da rilasciare, che consentirebbe una estensione della pausa”. Nel quadro della tregua, ad oggi, sono stati liberati più di cento ostaggi. “Il presidente Joe Biden e la sua squadra continueranno a lavorare per garantire il rilascio di tutti gli altri ostaggi e rafforzare la consegna di aiuti alla popolazione civile”, ha detto il portavoce. (Was)