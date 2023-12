Etiopia-Cuba: premier Ahmed incontra presidente Diaz-Canel a margine della Cop28 di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della COP28 di Dubai, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha incontrato oggi il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel. I due leader, riferisce l'ufficio del premier in una nota, hanno discusso degli impegni globali in materia di cambiamento climatico, della cooperazione bilaterale e degli sforzi di sviluppo nazionale. In precedenza, questa mattina, il premier etiope aveva incontrato il primo ministro belga Alexander De Croo. (Res)