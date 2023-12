Medio Oriente: Blinken, Israele limiti operazioni di sfollamento a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken ha affermato il suo Paese continua a sostenere Israele, ma che le azioni compiute dopo la ripresa delle ostilità dovranno limitare lo sfollamento dei cittadini della Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, secondo cui Blinken ha affermato: "Siamo stati molto chiari nel sostenere Israele nei suoi sforzi per assicurarsi che il 7 ottobre non si ripeta mai più. Siamo stati anche molto chiari sull'imperativo di farlo in un modo che dia priorità alla protezione dei civili e che assicuri che l'assistenza umanitaria arrivi a chi ne ha bisogno". Il segretario ha ricordato che gli obiettivi principali della sua terza visita nella regione sono il rilascio di altri ostaggi, facilitare l'accelerazione degli aiuti umanitari e assicurare che Israele intraprenda azioni per proteggere i civili, mentre riprende le operazioni militari. Ieri a Tel Aviv, Blinken ha aggiunto che quando le Forze di difesa israeliane (Idf) riprenderanno le operazioni militari dovranno designare chiaramente più zone sicure nel nord e nel centro di Gaza per i civili, in modo da evitare i combattimenti e ulteriori sfollamenti di massa di palestinesi. Allo stesso modo il segretario auspica che le Idf evitino di colpire "infrastrutture critiche" come ospedali, centrali elettriche e impianti di trattamento dell'acqua e che permettano l'eventuale ritorno dei palestinesi sfollati nel nord di Gaza. (Res)