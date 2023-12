Istruzione: Ascani (Pd), principale strumento per combattere il disagio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Fondazione Guido Carli di donare cento libri della propria Biblioteca alla città di Caivano "è una dimostrazione concreta dell'idea che, per combattere realmente le cause del disagio sociale, occorre assegnare un posto in prima fila all'istruzione, alla cultura, anticorpi insostituibili per consentire alla comunità di resistere e sconfiggere quelle patologie letali che si chiamano degrado, violenza, criminalità". Lo ha affermato Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera, intervenendo all'evento "Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo" organizzato dalla Fondazione Guido Carli a Montecitorio. "Sono convinta - ha aggiunto - che quanto più ci sarà spazio e possibilità di mettere a frutto i propri talenti per quanto si muove nella società - e parlo di associazioni, movimenti, gruppi e organizzazioni come la vostra -, tanto più essa sarà forte, vitale e generativa. Una società capace di ricucire quei legami tra le persone, tra le generazioni, tra le aree sociali che oggi vediamo sfibrarsi sempre più lasciando spazio alle solitudini, all'indifferenza, al risentimento". (Rin)