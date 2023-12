Imprese: Ancma, a novembre mercato due ruote +1,8 per cento, bene le moto, flessione per ciclomotori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migliore performance rimane quella degli scooter che targano 168.942 veicoli, pari a un incremento del 21,22 per cento; ottimo anche l'andamento delle moto, che crescono del 14,84 per cento e immatricolano 141.031 mezzi; i ciclomotori rimangono fanalino di coda con 17.893 unità venute pari a una flessione dell'11,87 per cento. L'esaurimento degli incentivi statali paralizza il mercato elettrico, che chiude novembre con una flessione del 63,68 per cento - il peggior risultato dell'anno - e soli 544 veicoli messi in strada. Particolarmente difficile la situazione degli scooter, che lasciano sul terreno 70,98 punti percentuali, targando 285 unità. "Alla luce di questi dati – si legge nella nota di Ancma - appare necessaria l'immediata riattivazione degli incentivi recuperando i 5,6 milioni di euro avanzati dalla campagna 2022 e rimasti ad oggi inutilizzati. In vista della prevedibile affermazione del mercato dei quadricicli elettrici nel corso del 2024 appare inoltre improrogabile l'incremento del fondo Ecobouns dedicato alla categoria L". Alla luce della discussione parlamentare in atto sulla revisione del Codice della strada, Ancma ha infine auspicato "l'accoglimento del pacchetto di richieste per promuovere ulteriormente l'utilizzo delle due ruote che l'associazione ha sottoposto al Governo, anche in considerazione del trend positivo delle vendite". (Com)