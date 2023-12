Carne coltivata: Schillaci, legge a tutela della collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la promulgazione, da parte del presidente Mattarella che ringrazio, della legge sulla carne coltivata l'Italia dà un segnale di tutela della collettività sulla base del principio di precauzione. La carne coltivata non ha una storia alimentare né evidenze scientifiche in relazione agli impatti sulla salute mentre la nostra dieta mediterranea contribuisce a ridurre la mortalità complessiva e prevenire l'insorgenza di molte patologie, come dimostrato da numerosi studi. Per questo il nostro impegno va nella direzione di sostenere e promuovere il modello alimentare tradizionale italiano, a partire dall'educazione alimentare nelle scuole. Come ha ricordato il presidente Meloni, vogliamo assicurare alimenti per tutti e che siano sani per tutti". È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)