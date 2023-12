Etiopia: premier Ahmed alla Cop28 chiede azione globale per rafforzare l’agenda sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento alla Cop28 di Dubai, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha chiesto oggi un’azione globale collettiva per rafforzare l’agenda sul clima. “Gli accordi sono stati adottati. Abbiamo fatto passi da gigante nel combinare l’agenda sul clima con le dimensioni socio-politiche ed economiche dello sviluppo sostenibile. Ma la valutazione delle nostre azioni nell’ambito della tecnologia azionaria globale mostra che siamo lontani dall’obiettivo di 1,5 gradi”, ha sottolineato Ahmed, aggiungendo che ciò ha un impatto drammatico sui Paesi più colpiti. “L’Africa è un forte alleato nella lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, rimaniamo fortemente esposti all’impatto del clima nonostante contribuiamo in misura minima”, ha affermato. “Siccità ricorrenti, inondazioni intensificate e perdita di bestiame sono solo alcuni dei tanti shock climatici che hanno colpito la vita e i mezzi di sostentamento della nostra gente nel corso degli anni”, ha osservato il premier etiope, aggiungendo: “Per l’Etiopia, la battaglia per proteggere e guarire il nostro pianeta è una battaglia per la crescita e la prosperità”. Il primo ministro ha quindi evidenziato le soluzioni interne che l’Etiopia ha implementato per ridurre le emissioni e rafforzare la resilienza, citando la Green Legacy Initiative come soluzione basata sulla natura lanciata nel 2019. Negli ultimi cinque anni, l’Etiopia ha creato 130 mila vivai in tutto il Paese e ogni anno milioni di persone si mobilitano per la semina, la semina e la gestione delle piantine, ha sottolineato il premier, sottolineando l'obiettivo di raggiungere i 15 miliardi di piante entro il 2026. Una volta completata, l’iniziativa diventerà il più grande progetto di rimboschimento al mondo. “L’impatto della nostra iniziativa si estende oltre i confini poiché condividiamo le piantine con i paesi vicini. Può svolgere ulteriormente un ruolo catalizzatore in Africa e integrare le iniziative esistenti come l’Africa Forest Landscape Restoration Initiative e la Grande muraglia verde”, ha aggiunto il Premier. (Res)