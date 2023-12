Carne coltivata: assessore Agricoltura Lazio, firma Mattarella ddl grande notizia per Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica del ddl sulla carne coltivata non è solo una vittoria del ministro all'Agricoltura e alla Sovranità Alimentare Lollobrigida, al quale va il nostro ringraziamento per questa battaglia sostenuta con determinazione, ma è una grande notizia per tutte le Regioni d'Italia. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Ogni territorio della Nazione, infatti - aggiunge - può vantare prodotti d'eccellenza, grazie al lavoro di generazioni di agricoltori, che sarebbero stato umiliati da una coltivazione sintetica che avrebbe rappresentato un pericolo anche dal punto vista sanitario. Non va dimenticato, inoltre, che vietare la carne sintetica significa anche proteggere la filiera agroalimentare da un potenziale crisi economica, produttiva e occupazionale, salvaguardando nello stesso tempo la conservazione della biodiversità e della qualità che sono da sempre le caratteristiche dei prodotti gastronomici Made in Italy", ha concluso Righini. (Com)