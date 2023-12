Automotive: Anfia, incentivi per acquisto vetture green vanno rimodulati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre 2023, il mercato italiano dell’auto totalizza 139.278 immatricolazioni (+16,2 per cento) contro le 119.871 unità registrate a novembre 2022. Nel periodo gennaio-novembre 2023 i volumi complessivi si attestano a 1.455.271 unità, con una crescita del 20,1 per cento rispetto a gennaio-novembre 2022. “Anche il penultimo mese dell’anno si chiude con immatricolazioni in crescita per il mercato auto italiano (+16,2 per cento) - afferma Roberto Vavassori, presidente di Anfia -. Si conferma, quindi, il trend positivo del cumulato gennaio-novembre rispetto all’anno precedente, ferma restando la significativa distanza rispetto ai volumi pre-pandemia (-18 per cento su gennaio-novembre 2019). Entrando oggi nell’ultimo mese del 2023, possiamo ormai ragionevolmente confermare che la chiusura del mercato auto italiano si attesterà a circa 1.580.000 immatricolazioni complessive (+20 per cento circa rispetto al 2022). Con la fine dell’anno, il consuntivo dell’ecobonus auto 2023 mostra un avanzo di circa 300 milioni di euro, che, peraltro, si somma ai 250 milioni restanti dall’ecobonus 2022 e non ancora riallocati. Segno che gli incentivi all’acquisto delle vetture green, previsti anche per il 2024, vanno rimodulati e resi più attrattivi per i consumatori, in modo che le loro scelte si orientino gradualmente nella stessa direzione degli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità che l’Unione europea ha fissato”.(Rin)