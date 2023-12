Difesa: Rauti, infermiere volontarie Cri patrimonio prezioso patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Roma, si sono aperti gli Stati generali del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana. “Il vostro è un volontariato consapevole e competente - ha scritto la senatrice Rauti nel messaggio di saluto inviato - che agisce a sostegno di ogni forma di vulnerabilità. Dalla vostra nascita ufficiale, 115 anni fa, avete segnato un percorso che è anche simbolo di emancipazione femminile e di coraggio; avete portato le vostre uniformi, la vostra umanità e le vostre cure sul fronte della guerra, nei campi di battaglia e nei luoghi dove il dolore andava alleviato e consolato. Da allora ad oggi - ha proseguito Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa con delega al Corpo militare volontario della Croce rossa italiana ed al Corpo delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate - non vi è stato conflitto, catastrofe e calamità naturale che non abbia visto la vostra presenza e conosciuto la vostra determinazione. In questo momento il Corpo è presente anche su nave Vulcano, unità della nostra Marina militare; un ospedale galleggiante 'Role 2 plus' che giungerà in Egitto il 3 dicembre e per operare in soccorso dei feriti del conflitto in Medio Oriente. Grazie per quello che fate - ha concluso Rauti, che non ha potuto partecipare ai lavori per motivi di salute - siete un patrimonio prezioso per la nostra patria”. (Rin)