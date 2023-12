Usa: uomo arrestato per aver pianificato attacco di massa ad un evento di Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino della Florida è stato arrestato per aver pianificato un “attacco di massa” ai quartier generali di Tesla in Texas, in occasione di un evento per la presentazione del pick-up Cybertruck a cui ha partecipato anche Elon Musk. Le autorità della contea di Travis hanno annunciato di aver arrestato Paul Ryan Overeem, 28 anni e residente a Orlando, per le sue minacce di carattere terroristico. Lo scorso 9 novembre, l’uomo avrebbe utilizzato lo pseudonimo “ufotnoitalumis” in una chat sulla piattaforma Instagram, pubblicando diverse minacce in relazione all’evento organizzato ieri da Tesla ad Austin. “Ho intenzione di organizzare un attacco in occasione dell’evento di Tesla, uccidendo delle persone: voglio morire, avete il dovere di fermarmi”, ha scritto Overeem. (Was)