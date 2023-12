Sardegna: ambiente, a Oristano via il progetto A scuola di rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la presentazione nelle scuole, è partito in questi giorni il progetto di educazione ambientale, a cura dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, “A scuola di rispetto” che coinvolgerà le prime classi delle scuole secondarie di primo grado. 15 le classi coinvolte, per un totale di quasi 300 alunni coinvolti ed entusiasti di partecipare. Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda hanno incontrato i ragazzi nei rispettivi istituti, mini tour di una mattinata che ha sancito quanto i ragazzi siano sensibili alle tematiche legate al rispetto dell’ambiente. “Abbiamo parlato con loro di raccolta differenziata, rispetto degli spazi pubblici, cultura del riciclo e del risparmio energetico – spiega il sindaco -. E la cosa più bella è stato vedere il loro entusiasmo nell’iniziare un progetto che metterà in pratica tutti i principi di cui abbiamo discusso”. Nei prossimi giorni, il Ceas Aristanis porterà avanti le azioni previste, a partire dall’educazione ai comportamenti virtuosi sul conferimento dei rifiuti solidi urbani. Nel mese di aprile 2024, la giornata finale, durante la quale sarà premiato l’istituto che avrà realizzato il giardino scolastico più bello “… ma daremo un piccolo riconoscimento a tutti – spiega l’Assessore Zedda - perchè ci preme che ciascuno degli studenti coinvolti dia un contributo nel migliorare la città di oggi e quella di domani”. (segue) (Rsc)