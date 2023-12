Piemonte: Preioni (Lega), 98,2 milioni per il Tal grazie a lavoro di Molinari e Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'azione politica della Lega ottiene risultati concreti in Regione e nel dialogo con il livello nazionale. Infatti i 98,2 milioni assegnati al nostro territorio per il trasporto pubblico locale sono la dimostrazione dell'impegno del nostro capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e dell'attento operato del ministro ai Trasporti Matteo Salvini. Lo ha affermato in una nota stampa il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte Alberto Preioni. (Rpi)