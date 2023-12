Sardegna: allevamento, passi avanti su domande Premio unico campagna 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in fase di soluzione il problema che ha lasciato con il fiato sospeso quasi 4 mila allevatori sardi che finora non hanno ancora potuto ottenere l'anticipo del Premio unico, per la campagna 2023, a causa di alcune anomalie che erano emerse sul sistema di gestione delle domande di sostegno presentate. L’organismo pagatore Argea e l’assessorato dell’agricoltura hanno recepito, infatti, le preoccupazioni e le proposte di Coldiretti Sardegna, condivise con le altre associazioni di categoria, e stanno mettendo a punto una soluzione tecnica che permetterà di superare i problemi. Il blocco delle tante domande è dovuto a nuove disposizioni nazionali che fissano i nuovi criteri di mantenimento dei pascoli, non presenti fino a oggi, che ha generato una serie di problemi e causato la conseguente esclusione dal pagamento di molte richieste dagli allevatori isolani. Si tratta di uno dei requisiti tecnici che tiene conto del numero di capi animali per ettaro all’anno (2 unità nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 nelle altre), in assenza del quale le superfici a pascolo non vengono considerate ammissibili. (segue) (Rsc)