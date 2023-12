Sardegna: allevamento, passi avanti su domande Premio unico campagna 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un problema che ha colpito gli allevamenti di tutta la Sardegna, in particolare quelli del Nuorese. “Siamo soddisfatti dei passi avanti che sono stati compiuti grazie all’intervento di Coldiretti - sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis - soluzioni che sono state recepite dalle istituzioni considerato che la situazione era diventata molto pesante per i nostri allevatori. Viste le modalità del nostro sistema di allevamento sul pascolo, soprattutto nell'ovicaprino era impossibile far rispettare i parametri che erano stati previsti erroneamente e sui quali abbiamo chiesto da subito un pronto intervento alle istituzioni per superare questa anomalia - aggiunge - Argea nei prossimi giorni disciplinerà la materia, in riferimento alla specificità della nostra regione, e su indirizzo dell’assessorato dell’agricoltura predisporrà un passaggio tecnico sulla gestione del pascolo e degli animali”. (segue) (Rsc)