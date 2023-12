Sardegna: allevamento, passi avanti su domande Premio unico campagna 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per superare il problema avevamo suggerito di far includere, per le aziende che superano quella soglia di carico nei pascoli, anche i seminativi foraggeri tra le superfici pascolabili - precisa il direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra - aumentando la superficie a disposizione dei capi allevati, infatti, si potrà far abbassare quel valore che induce le anomalie e si potrà sbloccare la situazione - conclude - adesso vigileremo affinché, come abbiamo richiesto, già nei prossimi saldi di dicembre questa soluzione tecnica venga integrata nei sistemi di calcolo del premio così da poter far arrivare i soldi alle aziende che fino a oggi non hanno ricevuto gli anticipi”. (Rsc)