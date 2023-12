Agroalimentare: Coldiretti Lazio, fermare consumo suolo agricolo produttivo nel viterbese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Regione Lazio "abbiamo chiesto un confronto urgente volto ad avviare interventi immediati e risolutivi per arginare il problema relativo all'ulteriore installazione a Viterbo di impianti fotovoltaici a terra e pale eoliche, che stanno continuando a deturpare il territorio, mettendo a rischio il futuro delle aziende agricole e dei posti di lavoro che queste garantiscono". Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in merito alla richiesta inviata al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e agli assessori competenti, Giancarlo Righini, all'Agricoltura e ad Elena Palazzo, all'Ambiente e transizione energetica. "I dati sulla presenza di tali impianti sono allarmanti e meritano attenzione - prosegue -. Non li riteniamo compatibili con le caratteristiche del territorio viterbese, dove peraltro minacciano numerose produzioni agricole di pregio". Il riferimento è alla delibera della giunta regionale del Lazio n. 17743 del 2022 che ha definito le linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree ''non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (Fer)". Tra tali aree non idonee è indicato il "Paesaggio agrario di rilevante valore". Si legge, inoltre, che "Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la realizzazione e integrazione su strutture esistenti". Il comune di Viterbo e la Regione Lazio hanno autorizzato il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico nel capoluogo, per la precisione sui terreni tra grotte Santo Stefano e il comune di Celleno. Rimane uno degli ultimi passaggi previsti, ovvero la convocazione della terza e decisiva seduta della Conferenza dei servizi per il rilascio della eventuale autorizzazione finale. Si tratta di un impianto con potenza nominale della centrale di 82,24 Mwp, che interessa una superficie di 108 ettari, suddivisa in 4 sottocampi: Pianale, Pian Auta, Selva, Podere della Morte. E tra Viterbo, Celleno, Montefiascone è già previsto un parco di 13 torri eoliche. Si attende, inoltre, il parere della Direzione affari generali e usi civici della regione Lazio. (segue) (Com)