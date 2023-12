Agroalimentare: Coldiretti Lazio, fermare consumo suolo agricolo produttivo nel viterbese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi ulteriori impianti Fer determineranno, se realizzati, la perdita di altri 6 mila ettari di terreno, sui 70 mila ettari di consumo del suolo possibili a livello nazionale. Si tratta quindi del 10 per cento, del, in una sola provincia. Tra gli altri comuni viterbesi la percentuale più alta del consumo di suolo si registra a Montalto di Castro, con ulteriori 23 ettari rispetto allo scorso anno, che si colloca al terzo posto nel Lazio. Montalto di Castro risulta essere il Comune della Provincia di Viterbo, ma anche dell'intera Regione Lazio, con la maggior superficie agricola destinata al fotovoltaico, con oltre 450 ettari.La proposta di Coldiretti è da sempre quella di incentivare l'istallazione di impianti di energia solare sui tetti delle stalle e sui capannoni, senza sottrarre ai nostri agricoltori terreno coltivabile. "Ci preme evidenziare che Coldiretti - prosegue Granieri - non è contraria all'uso dei pannelli fotovoltaici, ma solo alla loro installazione a terra, che consuma suolo agricolo produttivo a danno delle produzioni locali, del patrimonio agroalimentare e delle eccellenze della regione, nonché dell'indotto occupazionale che garantisce". Viterbo è la prima provincia del Lazio per presenza di pannelli solari, e la superficie occupata dal fotovoltaico a terra è pari al 50 per cento della Superficie agricola utilizzata (Sau), con oltre 950 ettari. Non solo, la provincia è in testa anche alla produzione da impianti eolici con 133,3 Gwh pari al 90 per cento dell'intera regione. Sono già presenti centinaia di pale eoliche alte 250 metri e la Tuscia è stata scelta anche per sperimentare le nuove pale eoliche alte 300 metri. "Ad essere compromessa è la forte vocazione - conclude Granieri - non solo agricola e agroalimentare, ma anche turistica di un territorio espressione di un patrimonio ricco di tradizioni, di cui le nostre aziende agricole sono custodi con i loro prodotti tipici, che è dovere delle istituzioni preservare e tutelare. Ricordiamo che nelle aree interessate dai nuovi progetti, a forte impatto ambientale, sono presenti produzioni di pregio con denominazione di origine e indicazione geografica". (segue) (Com)