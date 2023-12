Agroalimentare: Coldiretti Lazio, fermare consumo suolo agricolo produttivo nel viterbese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra queste troviamo l'abbacchio romano Igp o l'agnello del Centro Italia Igp; la nocciola romana Dop; il vitello bianco dell'Appennino centrale Igp; l'olio extravergine di Olivia Tuscia Dop; l'Igp Olio di Roma; il Pecorino Romano DOP e il Pecorino Toscano Dop; i salamini italiani alla cacciatora Dop; i vini Doc Colli Etruschi Viterbesi ed Est! Est!! Est!!! di Montefiascone; la lenticchia di Onano Igp e l'asparago verde di Canino Igp, che è la denominazione numero 30 fra le Dop e Igp del cibo per il Lazio.Il consumo di suolo complessivo nel Lazio è pari a 140.430 ettari, se si analizzano i dati della Tuscia, si nota che gli ettari consumati sono oltre 16.600. Stando ai dati Ispra, proprio in questo territorio è presente il 78,08 per cento di pannelli solari e centrali eoliche del Lazio, che fanno collocare Viterbo al quinto posto in Italia per produzione di energia solare. Basti pensare che solo negli ultimi 12 mesi il consumo di suolo nel Lazio è stato di 485 ettari, di cui 103 solo a Viterbo e provincia. Analizzando i dati relativi al comune di Viterbo, sono complessivamente 2.517 gli ettari consumati, con un incremento solo nell'ultimo anno di 40 ettari. (Com)