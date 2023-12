Cop28: presidente Kazakhstan, ridurremo emissioni metano e svilupperemo potenziale verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan, ha un “potenziale enorme” per lo sviluppo dell’energia eolica e solare, nonché per la produzione di idrogeno “verde” e continuerà a lavorare a stretto contatto con i suoi partner per sbloccare tale potenziale. Lo ha detto il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento di oggi alla Cop28, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, come riferisce un comunicato del suo ufficio. Tokayev ha annunciato la decisione del Kazakhstan di aderire all'Impegno globale sul metano, per ridurre le emissioni. Inoltre, ha sottolineato il ruolo del suo Paese come esportatore leader di uranio e ha espresso disponibilità a garantire forniture di terre rare. Il leader di Astana ha poi fatto appello alla comunità internazionale affinché sia attuata una transizione energetica giusta e ha sollecitato lo stanziamento di contributi per il Fondo internazionale per la salvezza del Lago d’Aral, di cui il Kazakhstan assumerà la presidenza l’anno prossimo.(Res)