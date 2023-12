Imprese: Acciona riceve Premio Camera di Commercio Spagna-Italia 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, attiva nel mercato italiano per la gestione delle infrastrutture idriche, ha ricevuto il Premio Camera di Commercio Spagna-Italia durante la sua diciassettesima edizione. Il premio è stato consegnato dal Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi al Country Manager della divisione Infrastrutture in Italia di Acciona, Luigi Patìmo, che ha preso parte alla cerimonia accompagnato dal Direttore commerciale della divisione Acque, Alejandro Jimenez e dal Direttore della divisione Acque in Italia, Pietro Tota. Il premio è stato dedicato alla memoria di Luis Castilla, Ceo della divisione Infrastrutture di Acciona, venuto a mancare recentemente. Hanno presenziato alla cerimonia l’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Angel Fernández Palacios, il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, nonché altre importanti personalità del settore pubblico e privato. Questo riconoscimento viene assegnato alle imprese spagnole e italiane che si sono distinte durante l’anno per il proprio significativo contributo alla promozione e rafforzamento delle relazioni economiche tra Spagna e Italia. Il premio assegnato testimonia l’eccellenza della divisione infrastrutture di Acciona nel mercato italiano per la gestione delle infrastrutture idriche, l’innovazione ed il forte compromesso di sostenibilità. Nei prossimi 4 anni, Acciona sarà impegnata nella sostituzione nelle Province di Bari, Lecce e Taranto, grazie alla stipula di quattro nuovi contratti firmati con Acquedotto Pugliese, di oltre 800 km di reti idriche in oltre 70 città. (Com)