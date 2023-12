Usa: morta Sandra Day O’Connor, prima giudice donna della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima donna ad essere nominata giudice della Corte suprema, Sandra Day O’Connor, è morta oggi a Phoenix, in Arizona, all’etá di 93 anni. In una nota, la Corte ha spiegato che il decesso è stato causato da complicazioni legate ad uno stato avanzato di demenza senile, alle quali si era aggiunta negli ultimi giorni una malattia respiratoria. La ex giudice ha annunciato di essere affetta da demenza senile nel 2018, abbandonando così qualsiasi incarico pubblico. (Was)