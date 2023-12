Lombardia: Regione per la giornata mondiale delle persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida dell'inclusione e dell'autodeterminazione si vince sul territorio attraverso un dialogo continuo e un lavoro di rete e relazioni tra i servizi socio-educativi, le istituzioni e le associazioni che si occupano di integrazione sociale, scolastica e lavorativa". Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in merito all'inaugurazione questo pomeriggio al piano terra di Palazzo Pirelli della mostra fotografica "Come as you are". "Nella scorsa legislatura, proprio un anno fa, il Consiglio regionale - continua - ha approvato all'unanimità una legge che promuove il riconoscimento del diritto alla vita indipendente di tutte le persone con disabilità, con la quale si passa da una logica basata sull'offerta di servizi e prestazioni a un percorso che parte direttamente dai bisogni, dagli interessi, dai desideri, dalle speranze del singolo individuo. Una legge che finalmente ha messo davvero la persona con disabilità al centro delle politiche regionali". "Ma non basta, la condivisione di progetti, percorsi, best practices è la strada per abbattere tutte le barriere, soprattutto quelle mentali. Come dimostra la bella mostra che abbiamo inaugurato oggi: un progetto artistico e sociale che ci ricorda, ancora una volta, come la disabilità oggi non sia più un ostacolo. Il messaggio che, attraverso le immagini esposte, questi ragazzi ci vogliono mandare è chiaro: bisogna crederci. Bisogna essere straordinari, essere se stessi. Sempre e comunque", conclude Romani. (segue) (Com)