Lombardia: Regione per la giornata mondiale delle persone con disabilità (2)

- In occasione del 3 dicembre, Giornata mondiale delle persone con disabilità, il Consiglio regionale lombardo ha infatti acceso i riflettori sul tema dell'autodeterminazione, del progetto di vita e dei diritti delle persone con disabilità con una serie di iniziative appositamente dedicate. La mostra fotografica 'Come as you are', risultato dell'incontro tra il Centro diurno disabili Il Melograno di Milano e gli studenti e le studentesse dell'Accademia di moda Iuad che hanno disegnato e realizzato una collezione di abiti su misura per le persone che da anni frequentano il centro, è un progetto inedito, che potrà essere ammirato negli scatti della fotografa Alessandra Padovani fino al 22 dicembre. "Sono orgogliosa di aver portato questa mostra al Pirellone" spiega il capogruppo di Italia Viva in Regione Lombardia Lisa Noja. "Per la prima volta, donne e uomini con disabilità hanno liberato la loro bellezza, hanno provato l'emozione di piacersi, sentirsi a posto e appagati. Sono stati riconosciuti come persone, nella loro individualità, con i loro diritti e desideri". Nel pomeriggio la Consigliera Noja ha promosso a Palazzo Pirelli anche un importante confronto pubblico dal titolo "Non c'è inclusione senza autodeterminazione: dalle leggi alla vita delle persone con disabilità", moderato dalla giornalista Flora Casalinuovo e che ha visto i saluti, oltre che del Presidente del Consiglio della Regione Lombardia Federico Romani, anche del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e di Elena Lucchini, Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità. (segue) (Com)