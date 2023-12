Lombardia: Regione per la giornata mondiale delle persone con disabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito ha dato voce al responsabile de "Il Melograno" Massimo Vicedomini e al presidente di Iuad Michele Baldassarre Lettieri che hanno raccontato il valore della mostra "Come As You Are" e l'importanza dell'individualità delle persone con disabilità e del loro diritto a piacersi, mentre Irene Pellizzone, docente di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Milano, ha illustrato lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale in relazione al diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità e l'avvocato Haydée Longo si è soffermata sul tema dell'inclusione lavorativa. Nella tavola rotonda è intervenuta anche la Consigliera Paola Bocci, componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione regionale Affari sociali. Le conclusioni della Consigliera Noja, del Presidente di Ledha Alessandro Manfredi e di Paolo Colli, Consulente Scientifico Fand Lombardia e Anmic Lombardia, hanno ribadito la necessità sempre più stringente della collaborazione tra istituzioni e associazioni del settore per dare concretezza alla legge delega sulla disabilità. A dare ancora più rilevanza delle iniziative della Regione Lombardia, domenica sera 3 dicembre, per celebrare la Giornata mondiale delle persone con disabilità, il Grattacielo Pirelli per la prima volta si illuminerà di viola, colore simbolo di questa ricorrenza. (Com)