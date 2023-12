Municipio Roma II: visite guidate e cacce al tesoro, iniziative gratuite per giovani fino a 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di dicembre il Municipio Roma II invita tutti i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 18 anni, residenti nel territorio o che vi frequentano le scuole, a vivere un'esperienza condivisa a tema scientifico, partecipando alle tante iniziative gratuite pensate appositamente per loro e che si svolgeranno a Technotown-hub della scienza creativa, al Museo civico di zoologia e al planetario di Roma. In programma, un calendario di visite guidate interattive, factory creative, cacce al tesoro, esperimenti, giochi e sfide di gruppo, aperitivi scientifici e spettacoli astronomici. L'iniziativa è promossa dal Municipio Roma II in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura e la progettazione di Myosotis. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)