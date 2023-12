Municipio Roma II: visite guidate e cacce al tesoro, iniziative gratuite per giovani fino a 18 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, inoltre, intende porre l'attenzione e far riflettere sui temi del genere gap, sugli stereotipi di genere nelle e attraverso le discipline Stem mostrando come, nella realtà del mondo della ricerca e dell'innovazione scientifica, alcune figure di scienziate, innovatrici e ricercatrici siano state e sono ancora determinanti nel permettere passi epocali nella scienza e nelle tecnologie. Presso Technotown - hub della scienza creativa i partecipanti potranno vivere un'esperienza di racconto, di creazione condivisa e di gioco di ruolo. Oltre alla partecipazione alla visita guidata interattiva alla mostra Vintage memory tour, i ragazzi dai 12 ai 14 anni prenderanno parte alle factory creative per realizzare installazioni, oggetti e contenuti multimediali. E dopo una cena al sacco (che ogni bambino si sarà portato da casa) potranno partecipare a una escape room focalizzata sul tema dell'utilizzo consapevole delle tecnologie. Inoltre, in collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'Università Sapienza di Roma, sono previsti tre aperitivi scientifici durante i quali, insieme a giovani ricercatrici della Facoltà di Scienze della Terra (Marta Zucchi, Claudia Masciulli, Maria Eugenia Locchi, Martina Pierdomenico), gli studenti delle scuole superiori rifletteranno sulle prospettive di nuovi studi e campi di azione. (segue) (Com)