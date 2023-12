Municipio Roma II: visite guidate e cacce al tesoro, iniziative gratuite per giovani fino a 18 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al Museo Civico di Zoologia, aperto in orario straordinario serale, sono in programma due diverse tipologie di appuntamenti, pensate per diverse fasce d'età. Per i bambini di 9-12 anni, in Notte al museo: scienziati della notte i piccoli partecipanti, divisi in squadre, vivranno un'avvincente ed emozionante avventura notturna, tra scienza e immaginazione. Condotti dai mediatori museali di Myosotis, vestiranno i panni di veri e propri detective scientifici per superare prove di abilità, risolvere enigmi e ricercare codici e indizi così da giungere alla risoluzione del mistero nascosto nel museo. Al termine dell'attività i ragazzi potranno sistemare i sacchi a pelo nelle sale museali (dalla Sala degli Scheletri alle Sale degli Uccelli) per trascorrervi la notte. I bambini di 6-8 anni, invece, in A cena con gli scienziati!, sempre divisi in squadre e supportati dai mediatori museali di Myosotis, potranno divertirsi a mettere alla prova le loro abilità e i loro sensi in una caccia al tesoro scientifica nel percorso museale. Al termine dell'attività di edutainment, ceneranno tutti insieme in una delle sale del museo.