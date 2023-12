Municipio Roma II: visite guidate e cacce al tesoro, iniziative gratuite per giovani fino a 18 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Planetario di Roma, infine, i partecipanti potranno assistere agli spettacoli a tema astronomico pensati, proposti e guidati dagli astronomi della struttura. Per raggiungere il Planetario (situato nel quartiere Eur presso il Museo della Civiltà Romana) e per il successivo rientro a casa alla fine degli spettacoli, è stato predisposto un servizio transfer con pullman da 50 posti. La partenza e il ritorno sono previsti: il 9 dicembre in Piazza Verbano (quartiere Trieste), il 16 dicembre in Piazza dei Siculi (quartiere San Lorenzo), il 30 dicembre in Piazza Grecia (Villaggio Olimpico). Per ogni appuntamento è prevista la presenza di 4 educatori/accompagnatori della cooperativa sociale Myosotis che seguiranno i ragazzi sia nel tragitto che nel corso dello spettacolo. (Com)