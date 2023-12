Italia-Perù: in arrivo nei porti della penisola il veliero più grande dell'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo della Nave della Marina Militare Peruviana (B.A.P.) "Union", l'Ambasciata del Perù dà inizio alle attività commemorative per i 150 anni dalla firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra Perù e Italia. La "Union", fa sapere l'ambasciata peruviana a Roma, è la nave a vela più grande e veloce dell'America Latina ed è destinata alla formazione dei cadetti della Scuola Navale del Perù. Nel corso del suo primo viaggio intorno al mondo e dopo aver visitato diversi porti nel Pacifico e in Asia, la nave scuola "UNIÓN" della Marina Militare peruviana arriverà nei porti italiani di Taranto (5- 7 dicembre), Civitavecchia (12-17 dicembre) e La Spezia (19-22 dicembre), con un messaggio di amicizia e di promozione della cultura peruviana. L'equipaggio svolgerà importanti attività protocollari e di proiezione sociale a Roma e in Vaticano, tra cui spiccano la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento di Giuseppe Garibaldi, la partecipazione a un'udienza papale e l'organizzazione a bordo di attività di promozione economica e culturale. Durante la circumnavigazione di dieci mesi, la B.A.P. "Union" raggiungerà 20 porti in 14 Paesi. Questo viaggio servirà a completare la formazione professionale dei cadetti della Marina peruviana. (segue) (Com)