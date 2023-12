Italia-Perù: in arrivo nei porti della penisola il veliero più grande dell'America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'equipaggio è guidato dal capitano José Luis Arce ed è composto da 23 ufficiali, 100 cadetti e 124 membri dell'equipaggio, oltre a 2 ufficiali ospiti provenienti da Australia e Canada. Da notare che 47 donne fanno parte dell'equipaggio con diverse responsabilità, a testimonianza della loro effettiva integrazione professionale nelle varie istituzioni militari peruviane. Il B.A.P. "UNIÓN" è un veliero tipo brigantino a 4 alberi, costruito tra il 2012 e il 2016 dai Servizi industriali della Marina peruviana. Ha 34 vele ed è considerato il veliero più grande e veloce dell'America Latina. Ha una lunghezza di 115,7 metri, un dislocamento di 3.500 tonnellate e può raggiungere una velocità di 5,5 nodi a vela e 12 nodi a motore. Si distingue per essere una nave ecologica, in quanto trascorrerà il 58 per cento del tempo di circumnavigazione spinta dalle vele, riducendo significativamente le emissioni di carbonio e diffondendo un messaggio di sostenibilità ambientale e di protezione degli ecosistemi marini. (segue) (Com)