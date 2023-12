Italia-Perù: in arrivo nei porti della penisola il veliero più grande dell'America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polena del B.A.P. "UNIÓN" reca l'immagine dell'Inca Tupac Yupanqui (1441-1493), al quale si attribuisce l’aver comandato una flotta di zattere con cui intraprese una spedizione marittima verso la Polinesia. Si tratta di una magnifica scultura in bronzo dell'artista peruviana Pilar Martínez Woodman. Il veliero peruviano potrà essere visitato dal pubblico durante la sua permanenza nei porti italiani. I visitatori potranno vedere i suoi allestimenti e la "Casa Perù", uno spazio appositamente allestito con una mostra sul "Made in Perù" e una mostra fotografica che ritrae bellissimi pezzi di artigianato realizzati da artisti delle Ande peruviane. (Com)