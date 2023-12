Napoli: lunedì convegno su "Il ruolo di Unicef a protezione dell'infanzia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento, i bambini stanno sopportando il peso di un mondo in crisi, con milioni di persone che lottano per sopravvivere – ha spiegato il portavoce nazionale Unicef, Andrea Iacomini –. Purtroppo, gli attacchi ai bambini continuano senza sosta: secondo le Nazioni Unite, tra il 2005 e il 2022, almeno 120.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle guerre nel mondo, una media di quasi 20 al giorno. Come Unicef rimaniamo presenti nei luoghi in cui i loro diritti vengono compromessi: dall'Ucraina a Gaza, dallo Yemen alla Siria, portiamo loro sostegno e aiuti salvavita anche quando il mondo si dimentica di loro. Ringraziamo il Rotary Club Napoli Nord per il suo impegno al nostro fianco e al fianco dei bambini più vulnerabili". "Accogliamo con gioia e senso di responsabilità l'invito del Rotary Club Napoli Nord a condividere l'esperienza di Unicef – ha aggiunto la presidente del comitato campano Unicef, Emilia Narciso –. L'azione locale ci consente di creare relazioni stabili e virtuose e, come fa il Rotary, di diffondere l'idea che le cause globali non sono lontane dalle vite degli individui e delle comunità che abitiamo". "È impossibile progettare il futuro dei giovani senza prima proteggere l'infanzia. – osserva da parte sua Francesco Tavassi – L'azienda che presiedo, Temi Spa-Gls Napoli, – ha aggiunto Tavassi – è dal 2020 Impresa Amica e partner logistico di UNICEF Italia. La tradizione rotariana, precorritrice della Responsabilità Sociale d'Impresa, ci insegna che è possibile e doveroso, per i privati e il tessuto produttivo, stare al fianco delle democrazie e delle organizzazioni come Unicef". (Ren)