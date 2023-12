Lombardia: Bertolaso, inaugurata Casa di Comunità di Vigevano, area da tutelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha partecipato all'inaugurazione della Casa di Comunità di Vigevano. Presenti anche l'assessore regionale alla Famiglia, Elena Lucchini; il sottosegretario alla presidenza con delega ai Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi; il direttore generale dell'Asst Pavia, Marco Paternoster; il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa e altre autorità, in rappresentanza di Enti locali e del "terzo settore". La Casa di Comunità Hub di Vigevano è la terza, in ordine cronologico, attivata nel 2023, nel "Distretto Lomellina" dell'Asst Pavia e fa seguito all'inaugurazione delle Case di Comunità "spoke" di Mede e di Mortara, con le quali verrà garantito il raccordo funzionale delle attività. L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine dell'inaugurazione, ha dichiarato: "Non siamo arrivati ancora alla realizzazione completa della struttura, ma i risultati si vedono e ringrazio tutti, soprattutto il personale, per il lavoro fatto. Ho apprezzato molto la grande disponibilità e lo spirito di squadra di tutti i professionisti che ho incontrato. Ho percepito entusiasmo, passione e voglia di fare soprattutto nell'assistere e tutelare tutti quelli che hanno bisogno. La Lomellina è una terra a me cara e, insieme all'assessore Elena Lucchini e al sottosegretario Ruggero Invernizzi, faremo in modo che l'assistenza sanitaria e quella sociale siano davvero tutelate, valorizzate e incentivate. Noi non dobbiamo mai lasciare nessuno solo. Questo è un impegno che porteremo avanti sempre con convinzione"."La Casa di Comunità Hub di Vigevano - ha aggiunto Elena Lucchini - potenzierà le attività di prevenzione, di promozione della salute, di assistenza, di prossimità e di presa in carico per una più ampia, appropriata e tempestiva risposta ai bisogni dei cittadini. Il nostro intento è quello di giungere a una reale integrazione sociosanitaria territoriale, per mezzo dell'interazione multiprofessionale tra servizi interni ed esterni all'azienda. L'attivazione della CdC Hub di Vigevano è la terza, in ordine cronologico nel corso di quest'anno, nel Distretto Lomellina. Dopo inaugurazione delle CdC Spoke di Mede e di Mortara, la struttura di Vigevano garantirà il raccordo funzionale delle attività del territorio lomellino". (segue) (Com)