Lombardia: Bertolaso, inaugurata Casa di Comunità di Vigevano, area da tutelare (2)

- "Si tratta sicuramente di un ottimo punto di partenza per una realtà che diventerà ancora più importante nell'erogazione dei servizi sanitari territoriali una volta completata la struttura. Un'altra buona notizia dopo quella dell'inaugurazione del posto di polizia all'interno dell'ospedale di Vigevano che certamente garantirà più sicurezza ai cittadini e a tutto il personale". La CdC di Vigevano, realizzata nell'edificio di viale Montegrappa 5 e già utilizzato negli anni passati per attività sociosanitarie, sarà un punto di riferimento per la popolazione, facilmente riconoscibile e raggiungibile nel contesto urbano e sociale. Sono presenti sia servizi obbligatori della CdC (tra i quali il Punto Unico di Accesso), che i servizi territoriali distrettuali che erano stati collocati temporaneamente in altre strutture (Medicina Legale e uffici delle commissioni patenti e invalidità). Tutti i servizi previsti saranno garantiti entro il 30 marzo 2026. L'obiettivo è quello erogare, attraverso la condivisione dell'attività di diversi professionisti (Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di famiglia e comunità e altri come operatori del consultorio familiare, psicologo, assistente sociale, ostetrica, ginecologo) prestazioni di primo livello e servizi a supporto dell'utenza fragile. E anche di attuare interventi di promozione della salute, prevenzione e presa in carico dei bisogni della popolazione di riferimento, con particolare attenzione anche agli aspetti di fragilità sociale. La presenza del consultorio familiare rende inoltre la CdC di Vigevano un luogo privilegiato per lo sviluppo di sinergie tra servizi, sia nell'area della prevenzione, sia nell'area della presa in carico della fragilità e cronicità. (Com)