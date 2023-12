Brasile: a ottobre produzione industriale cresce dello 0,1 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre, la produzione industriale in Brasile è cresciuta dello 0,1 per cento su mese, con un saldo negativo nei settori petrolifero e dei biocombustibili (-1,4 per cento), e nel settore estrattivo (-1,1 per cento). Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge). L'unico saldo positivo tra i grandi settori economici è stato quello dei beni intermedi (+0,9 per cento). Tra i settori che hanno presentato un saldo positivo si distacca soprattutto l'industria alimentare, con un saldo di +1,6 per cento. Il responsabile della ricerca sottolinea anche che "il settore industriale si trova ancora 1,6 per cento sotto i livelli pre pandemia. (Brb)