- Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'adunanza di oggi, primo dicembre 2023, ha nominato il presidente di sezione Pio Silvestri nuovo Procuratore generale della Corte dei conti. Il presidente Silvestri, nato a Roma il 23 luglio 1958, ha ricoperto il ruolo di Procuratore regionale per il Lazio. E' quanto si legge in una nota della Corte dei conti. (Com)