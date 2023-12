Piemonte: riapre oggi al traffico il cavalferrovia di Tortona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre oggi al traffico il cavalcaferrovia di Tortona. Il rinnovato collegamento stradale è propedeutico all’attivazione della nuova linea ferroviaria Rivalta-Tortona nell’ambito del Terzo Valico dei Giovi, prevista entro la fine dell’anno. Rappresenta un’arteria principale di collegamento del Nord Italia con un passaggio giornaliero di circa 25 mila veicoli e un ulteriore tassello della parte viaria necessaria per il completamento del progetto. Come dacronoprogramma dei lavori, realizzati dal General Contractor, guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, e coordinati dal Commissario di governo, Calogero Mauceri, proseguono anche le opere stradali fondamentali per la realizzazione del Progetto unico Terzo Valico-Nodo di Genova. (Rpi)